https://ria.ru/20241119/primore-1984525666.html

В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому

В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому - РИА Новости, 19.11.2024

В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому

Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело местного жителя, который ранил сотрудника полиции, выстрелив ему в лицо из ружья, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:39

2024-11-19T09:39

2024-11-19T14:10

происшествия

россия

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело местного жителя, который ранил сотрудника полиции, выстрелив ему в лицо из ружья, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, зампрокурора Приморья Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Душкино, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 1 статьи 317 УК РФ). "Согласно предъявленному обвинению, в декабре 2023 года фигурант, находясь возле дома на улице Ватутина в селе Душкино, в ответ на попытку сотрудников полиции пресечь его противоправное поведение произвел выстрел из ружья в одного из представителей правопорядка, причинив ему телесное повреждение в виде огнестрельного ранения лица", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20241118/moskva-1984373335.html

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происшествия, россия, приморский краевой суд