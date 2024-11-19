В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому
В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому из ружья
© Прокуратура Приморского края/TelegramРентген-снимок, на котором видны последствия огнестрельного ранения сотрудника полиции в Приморье
Рентген-снимок, на котором видны последствия огнестрельного ранения сотрудника полиции в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело местного жителя, который ранил сотрудника полиции, выстрелив ему в лицо из ружья, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, зампрокурора Приморья Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Душкино, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 1 статьи 317 УК РФ).
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"Согласно предъявленному обвинению, в декабре 2023 года фигурант, находясь возле дома на улице Ватутина в селе Душкино, в ответ на попытку сотрудников полиции пресечь его противоправное поведение произвел выстрел из ружья в одного из представителей правопорядка, причинив ему телесное повреждение в виде огнестрельного ранения лица", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.