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В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому - РИА Новости, 19.11.2024
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09:39 19.11.2024 (обновлено: 14:10 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/primore-1984525666.html
В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому
В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому - РИА Новости, 19.11.2024
В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому
Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело местного жителя, который ранил сотрудника полиции, выстрелив ему в лицо из ружья, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:39
2024-11-19T14:10
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело местного жителя, который ранил сотрудника полиции, выстрелив ему в лицо из ружья, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, зампрокурора Приморья Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Душкино, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 1 статьи 317 УК РФ). "Согласно предъявленному обвинению, в декабре 2023 года фигурант, находясь возле дома на улице Ватутина в селе Душкино, в ответ на попытку сотрудников полиции пресечь его противоправное поведение произвел выстрел из ружья в одного из представителей правопорядка, причинив ему телесное повреждение в виде огнестрельного ранения лица", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20241118/moskva-1984373335.html
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происшествия, россия, приморский краевой суд
Происшествия, Россия, Приморский краевой суд
В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому

В Приморье будут судить мужчину, выстрелившего в лицо полицейскому из ружья

© Прокуратура Приморского края/TelegramРентген-снимок, на котором видны последствия огнестрельного ранения сотрудника полиции в Приморье
Рентген-снимок, на котором видны последствия огнестрельного ранения сотрудника полиции в Приморье - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Прокуратура Приморского края/Telegram
Рентген-снимок, на котором видны последствия огнестрельного ранения сотрудника полиции в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя – РИА Новости. Суд в Приморье рассмотрит уголовное дело местного жителя, который ранил сотрудника полиции, выстрелив ему в лицо из ружья, сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, зампрокурора Приморья Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Душкино, который обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (часть 1 статьи 317 УК РФ).
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18 ноября, 13:06
"Согласно предъявленному обвинению, в декабре 2023 года фигурант, находясь возле дома на улице Ватутина в селе Душкино, в ответ на попытку сотрудников полиции пресечь его противоправное поведение произвел выстрел из ружья в одного из представителей правопорядка, причинив ему телесное повреждение в виде огнестрельного ранения лица", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что уголовное дело будет направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
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