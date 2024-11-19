https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984512604.html

Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов

Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов - РИА Новости, 19.11.2024

Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов

Власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:43

2024-11-19T07:43

2024-11-19T07:44

общество

якутск

новый год

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ЯКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в 2022 и 2023 года правительство республики не стало проводить корпоративы в честь Нового года, органам местного самоуправления также рекомендовано воздержаться от организации праздников, кроме детских утренников. "Администрация главы и правительства, как и в предыдущие годы, откажется от проведения корпоратива. Такая же рекомендация дана органам власти. Все наши мысли должны быть о том, чтобы отважные бойцы, которые доблестно защищают интересы страны на специальной военной операции, вернулись домой с победой", - приводятся слова руководителя АГиП Якутии Георгия Михайлова. При этом, по его словам, детские утренники никто отменять не будет. "В Якутске традиционно состоится зажжение огня елки на главной площади республики и Елка Главы Якутии, куда соберутся самые талантливые дети со всех уголков Якутии", – добавил он.

https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984496124.html

якутск

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общество, якутск, новый год