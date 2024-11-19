Рейтинг@Mail.ru
Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 19.11.2024 (обновлено: 07:44 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984512604.html
Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов
Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов - РИА Новости, 19.11.2024
Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов
Власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:43
2024-11-19T07:44
общество
якутск
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918525598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e7e5a9e6bbcc257b4793d5a12000dba.jpg
ЯКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в 2022 и 2023 года правительство республики не стало проводить корпоративы в честь Нового года, органам местного самоуправления также рекомендовано воздержаться от организации праздников, кроме детских утренников. "Администрация главы и правительства, как и в предыдущие годы, откажется от проведения корпоратива. Такая же рекомендация дана органам власти. Все наши мысли должны быть о том, чтобы отважные бойцы, которые доблестно защищают интересы страны на специальной военной операции, вернулись домой с победой", - приводятся слова руководителя АГиП Якутии Георгия Михайлова. При этом, по его словам, детские утренники никто отменять не будет. "В Якутске традиционно состоится зажжение огня елки на главной площади республики и Елка Главы Якутии, куда соберутся самые талантливые дети со всех уголков Якутии", – добавил он.
https://ria.ru/20241119/prazdnik-1984496124.html
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918525598_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef8bedcac7734ae9c6ac3dbb13dbcecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, якутск, новый год
Общество, Якутск, Новый год
Власти Якутии вновь откажутся от новогодних корпоративов

Власти Якутии откажутся от новогодних корпоративов, кроме детских утренников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПраздничные украшения
Праздничные украшения - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Праздничные украшения. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯКУТСК, 19 ноя - РИА Новости. Власти Якутии, как и в предыдущие два года, откажутся от новогодних корпоративов, детские утренники отменять не будут, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в 2022 и 2023 года правительство республики не стало проводить корпоративы в честь Нового года, органам местного самоуправления также рекомендовано воздержаться от организации праздников, кроме детских утренников.
"Администрация главы и правительства, как и в предыдущие годы, откажется от проведения корпоратива. Такая же рекомендация дана органам власти. Все наши мысли должны быть о том, чтобы отважные бойцы, которые доблестно защищают интересы страны на специальной военной операции, вернулись домой с победой", - приводятся слова руководителя АГиП Якутии Георгия Михайлова.
При этом, по его словам, детские утренники никто отменять не будет.
Якутске традиционно состоится зажжение огня елки на главной площади республики и Елка Главы Якутии, куда соберутся самые талантливые дети со всех уголков Якутии", – добавил он.
Новогодняя иллюминация у Кафедрального собора в Калининграде - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Эксперт рассказала, как продлить новогодние праздники
02:42
 
ОбществоЯкутскНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала