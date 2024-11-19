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МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности - РИА Новости, 19.11.2024
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13:25 19.11.2024 (обновлено: 13:36 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/pozhar-1984589259.html
МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности
МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности - РИА Новости, 19.11.2024
МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности
Огонь от палов сухой растительности в 2024 году перешел почти на 100 населенных пунктов, повреждения получили более 2 тысяч строений, в том числе около 540... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:25
2024-11-19T13:36
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Огонь от палов сухой растительности в 2024 году перешел почти на 100 населенных пунктов, повреждения получили более 2 тысяч строений, в том числе около 540 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Огонь от палов сухой растительности перешел на 99 населенных пунктов, повредив более двух тысяч строений, из которых 537 жилых домов", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что от лесных пожаров в текущем году пострадали четыре населенных пункта: в них повреждены порядка сотни строений, больше половины из них - жилые дома."В этом году в 29 случаях удалось не допустить переходов лесных пожаров и палов сухой растительности на 33 населенных пункта с жилищным фондом, превышающим 16 тысяч строений. Слаженно сработала авиация и наземная группировка", - приводит пресс-служба ведомства слова министра Александра Куренкова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
https://ria.ru/20241119/pozhar-1984545488.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности

Огонь от палов сухой растительности в 2024 году перешел на 99 населенных пунктов

© Фото : МЧС России/TelegramМесто лесного пожара в Карелии
Место лесного пожара в Карелии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место лесного пожара в Карелии . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Огонь от палов сухой растительности в 2024 году перешел почти на 100 населенных пунктов, повреждения получили более 2 тысяч строений, в том числе около 540 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Огонь от палов сухой растительности перешел на 99 населенных пунктов, повредив более двух тысяч строений, из которых 537 жилых домов", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что от лесных пожаров в текущем году пострадали четыре населенных пункта: в них повреждены порядка сотни строений, больше половины из них - жилые дома.
"В этом году в 29 случаях удалось не допустить переходов лесных пожаров и палов сухой растительности на 33 населенных пункта с жилищным фондом, превышающим 16 тысяч строений. Слаженно сработала авиация и наземная группировка", - приводит пресс-служба ведомства слова министра Александра Куренкова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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