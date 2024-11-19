https://ria.ru/20241119/pozhar-1984589259.html

МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности

МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности - РИА Новости, 19.11.2024

МЧС рассказало об ущербе от пожаров, вызванных палом сухой растительности

Огонь от палов сухой растительности в 2024 году перешел почти на 100 населенных пунктов, повреждения получили более 2 тысяч строений, в том числе около 540... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:25

2024-11-19T13:25

2024-11-19T13:36

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Огонь от палов сухой растительности в 2024 году перешел почти на 100 населенных пунктов, повреждения получили более 2 тысяч строений, в том числе около 540 жилых домов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Огонь от палов сухой растительности перешел на 99 населенных пунктов, повредив более двух тысяч строений, из которых 537 жилых домов", - говорится в сообщении.Ведомство отмечает, что от лесных пожаров в текущем году пострадали четыре населенных пункта: в них повреждены порядка сотни строений, больше половины из них - жилые дома."В этом году в 29 случаях удалось не допустить переходов лесных пожаров и палов сухой растительности на 33 населенных пункта с жилищным фондом, превышающим 16 тысяч строений. Слаженно сработала авиация и наземная группировка", - приводит пресс-служба ведомства слова министра Александра Куренкова на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

https://ria.ru/20241119/pozhar-1984545488.html

https://ria.ru/20241119/pozhar-1984498724.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия