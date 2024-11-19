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СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024
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12:10 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/pozhar-1984567693.html
СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области
СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024
СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели матери с двумя детьми при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:10
2024-11-19T12:10
происшествия
брянская область
россия
погарский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели матери с двумя детьми при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "В Брянской области следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели женщины и двоих ее малолетних детей на пожаре… в селе Борщово Погарского района Брянской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. По данным СУСК, пожар в частном жилом доме по улице Винокурова в селе Борщово Погарского района Брянской области случился в ночь на вторник. Следователи зафиксировали обстановку на месте пожара, изъяли значимые следы, для установления причины возгорания и гибели людей назначен комплекс судебных экспертиз. Отмечается, что расследование дела находится на контроле руководства регионального следственного управления. Прокуратура региона сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств пожара и ход расследования уголовного дела. Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Ранее в МЧС РФ сообщили, что при тушении одноэтажного жилого дома в селе Борщово Брянской области огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки, женщина 45 лет с ожогами доставлена в больницу. Открытое горение было ликвидировано на 140 квадратных метрах.
https://ria.ru/20241117/pozhar-1984275781.html
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брянская область
россия
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происшествия, брянская область, россия, погарский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянская область, Россия, Погарский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области

СК завел дело после гибели матери с двумя детьми при пожаре в Брянской области

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в Брянской области
Ликвидация пожара в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в Брянской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели матери с двумя детьми при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
"В Брянской области следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели женщины и двоих ее малолетних детей на пожаре… в селе Борщово Погарского района Брянской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении.
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По данным СУСК, пожар в частном жилом доме по улице Винокурова в селе Борщово Погарского района Брянской области случился в ночь на вторник. Следователи зафиксировали обстановку на месте пожара, изъяли значимые следы, для установления причины возгорания и гибели людей назначен комплекс судебных экспертиз. Отмечается, что расследование дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.
Прокуратура региона сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств пожара и ход расследования уголовного дела. Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что при тушении одноэтажного жилого дома в селе Борщово Брянской области огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки, женщина 45 лет с ожогами доставлена в больницу. Открытое горение было ликвидировано на 140 квадратных метрах.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияПогарский районСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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