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СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области

СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024

СК завел дело после гибели матери с детьми при пожаре в Брянской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели матери с двумя детьми при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:10

2024-11-19T12:10

2024-11-19T12:10

происшествия

брянская область

россия

погарский район

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели матери с двумя детьми при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "В Брянской области следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели женщины и двоих ее малолетних детей на пожаре… в селе Борщово Погарского района Брянской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", – говорится в сообщении. По данным СУСК, пожар в частном жилом доме по улице Винокурова в селе Борщово Погарского района Брянской области случился в ночь на вторник. Следователи зафиксировали обстановку на месте пожара, изъяли значимые следы, для установления причины возгорания и гибели людей назначен комплекс судебных экспертиз. Отмечается, что расследование дела находится на контроле руководства регионального следственного управления. Прокуратура региона сообщила, что контролирует установление всех обстоятельств пожара и ход расследования уголовного дела. Надзорный орган организовал проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Ранее в МЧС РФ сообщили, что при тушении одноэтажного жилого дома в селе Борщово Брянской области огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки, женщина 45 лет с ожогами доставлена в больницу. Открытое горение было ликвидировано на 140 квадратных метрах.

https://ria.ru/20241117/pozhar-1984275781.html

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брянская область

россия

погарский район

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происшествия, брянская область, россия, погарский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)