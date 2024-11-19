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В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей - РИА Новости, 19.11.2024
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11:13 19.11.2024 (обновлено: 14:10 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/pozhar-1984545488.html
В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей
В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей - РИА Новости, 19.11.2024
В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей
Мать с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:13
2024-11-19T14:10
происшествия
брянская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мать с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "На пожаре в Брянской области погибли мать и двое детей. В селе Борщово пламя охватило одноэтажный частный жилой дом. При тушении огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки. Женщина 45 лет с ожогами доставлена в больницу", – говорится в сообщении. По данным спасателей, открытое горение ликвидировано на 140 квадратных метрах, причину пожара установят дознаватели МЧС.Позднее в ведомстве сообщили, что пожар потушен.По данным регионального главка МЧС РФ, одной из причин возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. На месте происшествия работают дознаватели, эксперт и психолог, добавили в спасательной службе.
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происшествия, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Брянская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей

В Брянской области при пожаре в частном доме погибли мать с двумя детьми

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в Брянской области
Ликвидация пожара в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в Брянской области
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мать с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.
"На пожаре в Брянской области погибли мать и двое детей. В селе Борщово пламя охватило одноэтажный частный жилой дом. При тушении огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки. Женщина 45 лет с ожогами доставлена в больницу", – говорится в сообщении.
По данным спасателей, открытое горение ликвидировано на 140 квадратных метрах, причину пожара установят дознаватели МЧС.
Позднее в ведомстве сообщили, что пожар потушен.
По данным регионального главка МЧС РФ, одной из причин возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. На месте происшествия работают дознаватели, эксперт и психолог, добавили в спасательной службе.
Ликвидация пожара в частном доме в селе Крутое в Орловской области. 18 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
При пожаре в частном доме в Орловской области погибли два человека
18 ноября, 23:58
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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