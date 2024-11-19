https://ria.ru/20241119/pozhar-1984545488.html

В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей

В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей - РИА Новости, 19.11.2024

В Брянской области при пожаре погибли мать и двое маленьких детей

Мать с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:13

2024-11-19T11:13

2024-11-19T14:10

происшествия

брянская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мать с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в частном доме в селе Борщово Брянской области, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале. "На пожаре в Брянской области погибли мать и двое детей. В селе Борщово пламя охватило одноэтажный частный жилой дом. При тушении огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки. Женщина 45 лет с ожогами доставлена в больницу", – говорится в сообщении. По данным спасателей, открытое горение ликвидировано на 140 квадратных метрах, причину пожара установят дознаватели МЧС.Позднее в ведомстве сообщили, что пожар потушен.По данным регионального главка МЧС РФ, одной из причин возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. На месте происшествия работают дознаватели, эксперт и психолог, добавили в спасательной службе.

https://ria.ru/20241118/pozhar-1984486103.html

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происшествия, брянская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)