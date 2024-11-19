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Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы локализован - РИА Новости, 19.11.2024
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03:43 19.11.2024
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Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы локализован
Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы локализован - РИА Новости, 19.11.2024
Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы локализован
Пожар в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на северо-востоке Москвы локализован на 400 "квадратах", сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T03:43
2024-11-19T03:43
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на северо-востоке Москвы локализован на 400 "квадратах", сообщает пресс-служба МЧС России. "Столичные огнеборцы локализовали пожар на площади 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Ночью во вторник на северо-востоке Москвы произошло возгорание в трехэтажном многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями. МЧС России сообщало, что площадь пожара, предварительно, составляет 300 квадратных метров. Ведомство добавило, что в ликвидации задействованы порядка 60 человек и 17 единиц техники.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы локализован

На северо-востоке Москвы локализован пожар в многофункциональном здании

© АГН "Москва" / Денис ВоронинПожар в Москве
Пожар в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Пожар в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пожар в многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями на северо-востоке Москвы локализован на 400 "квадратах", сообщает пресс-служба МЧС России.
"Столичные огнеборцы локализовали пожар на площади 400 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Ночью во вторник на северо-востоке Москвы произошло возгорание в трехэтажном многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями. МЧС России сообщало, что площадь пожара, предварительно, составляет 300 квадратных метров. Ведомство добавило, что в ликвидации задействованы порядка 60 человек и 17 единиц техники.
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