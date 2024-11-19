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Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/potentsial-1984590292.html
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории не поможет Киеву в борьбе с РФ, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:32
2024-11-19T13:32
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
джо байден
киев
украина
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Военные потенциалы России и Украины несравнимы, возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории не поможет Киеву в борьбе с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" отметил, что возможное разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ не поможет Украине в борьбе с Россией. "У нас несравнимые военные потенциалы", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
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дмитрий песков, джо байден, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Джо Байден, Киев, Украина, Россия
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков

Дмитрий Песков: Киеву не поможет разрешение наносить удары вглубь РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Военные потенциалы России и Украины несравнимы, возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории не поможет Киеву в борьбе с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" отметил, что возможное разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ не поможет Украине в борьбе с Россией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"У нас несравнимые военные потенциалы", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Украина решилась на беспрецедентный шаг
15 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковДжо БайденКиевУкраинаРоссия
 
 
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