https://ria.ru/20241119/potentsial-1984590292.html
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории не поможет Киеву в борьбе с РФ, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:32
2024-11-19T13:32
2024-11-19T13:32
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Военные потенциалы России и Украины несравнимы, возможное разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории не поможет Киеву в борьбе с РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" отметил, что возможное разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ не поможет Украине в борьбе с Россией. "У нас несравнимые военные потенциалы", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дмитрий песков, джо байден, киев, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Джо Байден, Киев, Украина, Россия
Военные потенциалы России и Украины несравнимы, заявил Песков
Дмитрий Песков: Киеву не поможет разрешение наносить удары вглубь РФ