https://ria.ru/20241119/pomosch-1984682640.html

Жителю Москвы помогли вернуть более 22 миллионов рублей

Жителю Москвы помогли вернуть более 22 миллионов рублей - РИА Новости, 19.11.2024

Жителю Москвы помогли вернуть более 22 миллионов рублей

На прошлой неделе в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе Роскомнадзора, обратились 156 человек из различных регионов... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:38

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На прошлой неделе в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, созданный по инициативе Роскомнадзора, обратились 156 человек из различных регионов страны, в одном из случаев москвичу помогли вернуть более 22 миллионов рублей, рассказали в организации. "С 11 по 15 ноября в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде обратились 156 человек из различных регионов страны, в том числе Амурской, Белгородской, Кировской областей, Забайкальского края, Республики Татарстан. Одно из самых резонансных событий недели – успешное возвращение более 22 миллионов рублей москвичу, ставшему жертвой мошенников", - говорится в сообщении. Там рассказали, что история началась в 2023 году, когда мужчина открыл в крупном банке два вклада на общую сумму 20 миллионов рублей, рассчитанные на 12 месяцев с процентной ставкой 13% годовых и автоматической пролонгацией. Проценты должны были быть выплачены по окончании срока действия вкладов. Однако 30 августа 2024 года заявитель узнал, что в офис банка пришел неизвестный мужчина, который предоставил паспорт с его данными, досрочно расторг договоры банковских вкладов и получил все денежные средства в кассе банка по расходно-кассовому ордеру. Мужчина обратился в полицию, тогда как сотрудники МВД возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица. После он обратился в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, в результате чего была проведена экспертиза документов, которые были подписаны в банке от его имени. В ходе расследования экспертиза показала, что документы подписал не заявитель. Юристы центра подготовили ходатайство к следователю и претензию в банк с требованиями вернуть полные суммы вкладов и начисленные проценты в размере 22,6 миллиона рублей. А 12 ноября банк удовлетворил требования, указанные в претензии.

https://ria.ru/20241119/moshenniki-1984665291.html

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кировская область, забайкальский край, республика татарстан (татарстан), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, россия