https://ria.ru/20241119/polsha-1984591293.html

Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине

Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине

Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он пытается добиться прекращения огня на Украине до возвращения в Белый дом... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:52

2024-11-19T13:52

2024-11-19T13:52

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анджей дуда

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он пытается добиться прекращения огня на Украине до возвращения в Белый дом победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и отстранить американского лидера от переговоров, передает агентство Блумберг. Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Сам разговор вызвал волну критики против Шольца со стороны ряда немецких политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом. "Глава Польши обвинил канцлера Олафа Шольца в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины", - пишет агентство. Как отмечает Блумберг, польский президент полагает, что Шольц хочет тем самым достичь улучшения отношений между Германией и Россией. "Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп займет пост", - приводит агентство слова Дуды, который комментировал этот телефонный разговор. Он, пишет Блумберг, также подверг критике проведение канцлером ФРГ в прошлом месяце переговоров по Украине с коллегами из США, Франции и Британии, но без участия Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20241118/polsha-1984404201.html

https://ria.ru/20241118/atacms-1984405131.html

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в мире, украина, германия, польша, олаф шольц, дональд трамп, анджей дуда