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Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
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13:52 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/polsha-1984591293.html
Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине
Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 19.11.2024
Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине
Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он пытается добиться прекращения огня на Украине до возвращения в Белый дом... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:52
2024-11-19T13:52
в мире
украина
германия
польша
олаф шольц
дональд трамп
анджей дуда
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он пытается добиться прекращения огня на Украине до возвращения в Белый дом победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и отстранить американского лидера от переговоров, передает агентство Блумберг. Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Сам разговор вызвал волну критики против Шольца со стороны ряда немецких политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом. "Глава Польши обвинил канцлера Олафа Шольца в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины", - пишет агентство. Как отмечает Блумберг, польский президент полагает, что Шольц хочет тем самым достичь улучшения отношений между Германией и Россией. "Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп займет пост", - приводит агентство слова Дуды, который комментировал этот телефонный разговор. Он, пишет Блумберг, также подверг критике проведение канцлером ФРГ в прошлом месяце переговоров по Украине с коллегами из США, Франции и Британии, но без участия Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20241118/polsha-1984404201.html
https://ria.ru/20241118/atacms-1984405131.html
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в мире, украина, германия, польша, олаф шольц, дональд трамп, анджей дуда
В мире, Украина, Германия, Польша, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Анджей Дуда
Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине

Bloomberg: Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине

© AP Photo / Mary AltafferАнджей Дуда
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Анджей Дуда . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он пытается добиться прекращения огня на Украине до возвращения в Белый дом победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и отстранить американского лидера от переговоров, передает агентство Блумберг.
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Сам разговор вызвал волну критики против Шольца со стороны ряда немецких политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Польша боится возможного договора Германии и России, заявил Дуда
18 ноября, 15:01
"Глава Польши обвинил канцлера Олафа Шольца в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины", - пишет агентство.
Как отмечает Блумберг, польский президент полагает, что Шольц хочет тем самым достичь улучшения отношений между Германией и Россией.
"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп займет пост", - приводит агентство слова Дуды, который комментировал этот телефонный разговор.
Он, пишет Блумберг, также подверг критике проведение канцлером ФРГ в прошлом месяце переговоров по Украине с коллегами из США, Франции и Британии, но без участия Владимира Зеленского.
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Дуда заявил о невозможности атаковать Москву ракетами ATACMS
18 ноября, 15:06
 
В миреУкраинаГерманияПольшаОлаф ШольцДональд ТрампАнджей Дуда
 
 
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