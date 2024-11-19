Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине
Bloomberg: Дуда обвинил Шольца в попытке добиться прекращения огня на Украине
© AP Photo / Mary AltafferАнджей Дуда
© AP Photo / Mary Altaffer
Анджей Дуда . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда "обвинил" канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что он пытается добиться прекращения огня на Украине до возвращения в Белый дом победителя президентских выборов в США Дональда Трампа и отстранить американского лидера от переговоров, передает агентство Блумберг.
Кремль и Берлин 15 ноября сообщили о телефонном разговоре между Шольцем и Путиным, который состоялся по инициативе немецкой стороны. Сам разговор вызвал волну критики против Шольца со стороны ряда немецких политиков, которые выступают за решение конфликта на Украине военным способом.
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"Глава Польши обвинил канцлера Олафа Шольца в попытке отстранить Дональда Трампа от переговоров о будущем Украины", - пишет агентство.
Как отмечает Блумберг, польский президент полагает, что Шольц хочет тем самым достичь улучшения отношений между Германией и Россией.
"Я считаю, что это была попытка добиться прекращения огня на Украине до того, как Дональд Трамп займет пост", - приводит агентство слова Дуды, который комментировал этот телефонный разговор.
Он, пишет Блумберг, также подверг критике проведение канцлером ФРГ в прошлом месяце переговоров по Украине с коллегами из США, Франции и Британии, но без участия Владимира Зеленского.
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