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Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины - РИА Новости, 19.11.2024
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09:42 19.11.2024 (обновлено: 13:58 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/politik-1984525820.html
Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины
Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины - РИА Новости, 19.11.2024
Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X осудил насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:42
2024-11-19T13:58
в мире
украина
николя дюпон-эньян
вооруженные силы украины
франция
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X осудил насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ.&quot;Невыносимые кадры того, как украинский народ насильно отправляют на бойню, когда можно было бы легко найти мир. Зеленский и сторонники войны пытаются сделать все за несколько недель до прихода Трампа к власти, даже если это означает принесение в жертву населения&quot;, — написал политик, комментируя жесткую мобилизацию на Украине.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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в мире, украина, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины, франция
В мире, Украина, Николя Дюпон-Эньян, Вооруженные силы Украины, Франция
Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины

Политик Дюпон-Эньян счел кадры жесткой мобилизации на Украине невыносимыми

© Кадр видео из соцсетейНасильственная мобилизация на Украине
Насильственная мобилизация на Украине - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Насильственная мобилизация на Украине
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X осудил насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ.
«

"Невыносимые кадры того, как украинский народ насильно отправляют на бойню, когда можно было бы легко найти мир. Зеленский и сторонники войны пытаются сделать все за несколько недель до прихода Трампа к власти, даже если это означает принесение в жертву населения", — написал политик, комментируя жесткую мобилизацию на Украине.

Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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