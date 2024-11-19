https://ria.ru/20241119/politik-1984525820.html

Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины

Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины - РИА Новости, 19.11.2024

Французский политик пришел в ужас из-за "невыносимых" кадров с Украины

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X осудил насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:42

2024-11-19T09:42

2024-11-19T13:58

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украина

николя дюпон-эньян

вооруженные силы украины

франция

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян в соцсети X осудил насильственную мобилизацию украинцев в ряды ВСУ."Невыносимые кадры того, как украинский народ насильно отправляют на бойню, когда можно было бы легко найти мир. Зеленский и сторонники войны пытаются сделать все за несколько недель до прихода Трампа к власти, даже если это означает принесение в жертву населения", — написал политик, комментируя жесткую мобилизацию на Украине.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241114/polsha-1983775639.html

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в мире, украина, николя дюпон-эньян, вооруженные силы украины, франция