https://ria.ru/20241119/podryv-1984536046.html

Данные о машине офицера ЧФ передала работавшая на СБУ женщина

Данные о машине офицера ЧФ передала работавшая на СБУ женщина - РИА Новости, 19.11.2024

Данные о машине офицера ЧФ передала работавшая на СБУ женщина

Работавшая на СБУ женщина заявила на видео, показанном ФСБ, что вечером 12 ноября передала куратору данные о машине офицера Черноморского флота, которую... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:10

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2024-11-19T12:17

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Работавшая на СБУ женщина заявила на видео, показанном ФСБ, что вечером 12 ноября передала куратору данные о машине офицера Черноморского флота, которую впоследствии подорвали с помощью взрывного устройства, до этого она вела слежку за машиной капитана 1 ранга Валерия Транковского. "По приезде в Севастополь в отпуск куратору отправила фотографии машины и ее номера и смотрела только за ней, во сколько она появляется и во сколько уезжает. С 12-е на 13-е, примерно в 11 часов вечера я увидела, как машина стояла на парковке и передала эти данные куратору, после чего обошла еще раз вокруг дворов и еще раз уточнила номер машины, убедилась, что это она, и подтвердила это своему куратору. Это была машина военнослужащего, у которого 13-го числа взорвалась машина, он находился в ней", - сказала задержанная. Установлено, что задержанная жительница Севастополя, 1986 года рождения, по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения.

https://ria.ru/20241119/podryv-1984526330.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания украинских агентов, убивших офицера в Севастополе Задержание граждан России, совершивших 13.11.2024 г. в г. Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевич. 2024-11-19T11:10 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, севастополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия