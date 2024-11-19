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Посол: подписание соглашения с Россией было отложено из-за гибели Раиси
Посол: подписание соглашения с Россией было отложено из-за гибели Раиси - РИА Новости, 19.11.2024
Посол: подписание соглашения с Россией было отложено из-за гибели Раиси
Подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и РФ было отложено из-за гибели экс-президента республики Эбрахима Раиси,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:26
2024-11-19T04:26
2024-11-19T04:26
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ТЕГЕРАН, 19 ноя – РИА Новости. Подписание соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между Ираном и РФ было отложено из-за гибели экс-президента республики Эбрахима Раиси, заявил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Соглашение уже было готово, но, к сожалению, его подписание было отложено из-за гибели президента Раиси, а потом - в силу формирования нового правительства президента Пезешкиана. Сейчас новое правительство обладает серьезным намерением заключить все подготовленные ранее соглашения (с Москвой - ред.)", - сказал иранский дипломат.
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в мире, иран, москва, россия, казем джалали
В мире, Иран, Москва, Россия, Казем Джалали
Посол: подписание соглашения с Россией было отложено из-за гибели Раиси
Посол Джалали: подписание соглашения с Россией было отложено из-за гибели Раиси