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Более пяти тысяч заявок на "дачную амнистию" оформили в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:46 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984686942.html
Более пяти тысяч заявок на "дачную амнистию" оформили в Подмосковье
Более пяти тысяч заявок на "дачную амнистию" оформили в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
Более пяти тысяч заявок на "дачную амнистию" оформили в Подмосковье
В подмосковное бюро технической инвентаризации (БТИ МО) на регистрацию объектов недвижимости в рамках "дачной амнистии" поступило 5,3 тысячи обращений с начала... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:46
2024-11-19T18:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В подмосковное бюро технической инвентаризации (БТИ МО) на регистрацию объектов недвижимости в рамках "дачной амнистии" поступило 5,3 тысячи обращений с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. По телефону "горячей линии" учреждения были проконсультированы 73,7 тысячи граждан. В ведомстве уточнили, что БТИ Московской области в рамках "дачной амнистии" предоставляет жителям Подмосковья комплексную услугу "под ключ". Гражданину достаточно оформить нотариальную доверенность на сотрудника учреждения, чтобы участвовать только в подписании договора и получении итогового документа — выписки из ЕГРН, говорится в сообщении. Всего с начала 2024 года на территории Подмосковья уже поставлено на учет свыше 77,2 тысячи объектов недвижимости, добавили в министерстве.
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество

Более пяти тысяч заявок на "дачную амнистию" оформили в Подмосковье

© iStock.com / Pawel KacperekДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / Pawel Kacperek
Девушка разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В подмосковное бюро технической инвентаризации (БТИ МО) на регистрацию объектов недвижимости в рамках "дачной амнистии" поступило 5,3 тысячи обращений с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
По телефону "горячей линии" учреждения были проконсультированы 73,7 тысячи граждан.
В ведомстве уточнили, что БТИ Московской области в рамках "дачной амнистии" предоставляет жителям Подмосковья комплексную услугу "под ключ". Гражданину достаточно оформить нотариальную доверенность на сотрудника учреждения, чтобы участвовать только в подписании договора и получении итогового документа — выписки из ЕГРН, говорится в сообщении.
Всего с начала 2024 года на территории Подмосковья уже поставлено на учет свыше 77,2 тысячи объектов недвижимости, добавили в министерстве.
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