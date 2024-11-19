https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984572218.html

В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя

В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя - РИА Новости, 19.11.2024

В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя

Мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье, агрессора задержали, сообщили в Telegram-канале областного главка МВД РФ. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:28

2024-11-19T12:28

2024-11-19T12:28

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

жуковский

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье, агрессора задержали, сообщили в Telegram-канале областного главка МВД РФ. В понедельник вечером в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение о конфликте на улице Мясищева. "Полицейскими предварительно установлено, что между водителем маршрутного такси и мужчиной возникла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой последний причинил телесные повреждения водителю, а также выстрелил из предмета, конструктивно схожего с оружием, в лобовое стекло микроавтобуса. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудниками полиции правонарушитель доставлен в отдел. Им оказался местный житель 1977 года рождения.

https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html

московская область (подмосковье)

жуковский

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происшествия, авто, московская область (подмосковье), жуковский, министерство внутренних дел рф (мвд россии)