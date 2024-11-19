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В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя - РИА Новости, 19.11.2024
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12:28 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984572218.html
В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя
В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя - РИА Новости, 19.11.2024
В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя
Мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье, агрессора задержали, сообщили в Telegram-канале областного главка МВД РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:28
2024-11-19T12:28
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
жуковский
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье, агрессора задержали, сообщили в Telegram-канале областного главка МВД РФ. В понедельник вечером в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение о конфликте на улице Мясищева. "Полицейскими предварительно установлено, что между водителем маршрутного такси и мужчиной возникла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой последний причинил телесные повреждения водителю, а также выстрелил из предмета, конструктивно схожего с оружием, в лобовое стекло микроавтобуса. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудниками полиции правонарушитель доставлен в отдел. Им оказался местный житель 1977 года рождения.
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московская область (подмосковье)
жуковский
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), жуковский, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье мужчина выстрелил в маршрутку и избил водителя

В Подмосковье мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя

© Фото : ГУ МВД России по Московской области/ВКонтактеМесто происшествия, где мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье
Место происшествия, где мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : ГУ МВД России по Московской области/ВКонтакте
Место происшествия, где мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя в Подмосковье, агрессора задержали, сообщили в Telegram-канале областного главка МВД РФ.
В понедельник вечером в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение о конфликте на улице Мясищева.
"Полицейскими предварительно установлено, что между водителем маршрутного такси и мужчиной возникла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой последний причинил телесные повреждения водителю, а также выстрелил из предмета, конструктивно схожего с оружием, в лобовое стекло микроавтобуса. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудниками полиции правонарушитель доставлен в отдел. Им оказался местный житель 1977 года рождения.
Машина такси на дороге - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего женщину-таксиста
12 марта, 23:02
 
ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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