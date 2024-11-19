Рейтинг@Mail.ru
Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:59 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984565003.html
Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:59
2024-11-19T11:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_e04b97c6ba9b88b33fad1dfdc31de835.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Скрининг выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. "В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тысяч новорожденных", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Исследование проводится с помощью забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий.
https://ria.ru/20241118/lifty-1984446007.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784892447_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a4725f1d58d182039af5ad877324a9d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

CC0 / / Первый тест: неонатальный скрининг поможет определить иммунодефицит у детей
Первый тест: неонатальный скрининг поможет определить иммунодефицит у детей - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
CC0 / /
Первый тест: неонатальный скрининг поможет определить иммунодефицит у детей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скрининг выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
"В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тысяч новорожденных", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Исследование проводится с помощью забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий.
Кабина лифта - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Более 3 тысяч лифтов починили с октября в жилых домах Подмосковья
18 ноября, 18:21
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала