https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984565003.html

Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024

Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:59

2024-11-19T11:59

2024-11-19T11:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Скрининг выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. "В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тысяч новорожденных", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Исследование проводится с помощью забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий.

https://ria.ru/20241118/lifty-1984446007.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)