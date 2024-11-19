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Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2024
Свыше 60 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье
Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:59
2024-11-19T11:59
2024-11-19T11:59
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Скрининг выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. "В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тысяч новорожденных", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Исследование проводится с помощью забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 60 тысяч новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Скрининг выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии.
"В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение. Отмечу, что с начала года наши врачи провели обследование более 60 тысяч новорожденных", - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Исследование проводится с помощью забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения дальнейших действий.