https://ria.ru/20241119/pmr-1984650717.html

В Приднестровье заявили о давлении молдавских силовиков на граждан

В Приднестровье заявили о давлении молдавских силовиков на граждан - РИА Новости, 19.11.2024

В Приднестровье заявили о давлении молдавских силовиков на граждан

Силовые структуры Молдавии оказывают давление на граждан Приднестровья, заявил во вторник журналистам глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:33

2024-11-19T16:33

2024-11-19T16:33

в мире

молдавия

кишинев

бендеры

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Силовые структуры Молдавии оказывают давление на граждан Приднестровья, заявил во вторник журналистам глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Есть в Молдове законодательные новые дополнительные ограничения, есть новые составы преступления по госизмене и так далее. У нас появились факты, когда в отношении граждан Приднестровья, в том числе и представителей органов власти, есть попытки, скажем так, какого-то давления со стороны силовых органов Молдовы", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном. Глава МИД ПМР также отметил, что надеется получить ответ от представителей Кишинева, на каком основании молдавская сторона останавливает граждан Приднестровья, проверяет их личные вещи, имущество. По его словам, отмечены случаи, когда приднестровцев задерживали на час или полтора часа в аэропорту Кишинева. "Возможно, это касается закона о сепаратизме… Мы обозначили некоторые фамилии представителей молдавских силовых структур, которые, на наш взгляд, оказывают психологическое и практическое давление и ограничивают свободу передвижения наших граждан", - отметил Игнатьев. В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241108/krasnoselskiy-1982578998.html

https://ria.ru/20241118/sandu-1984429396.html

https://ria.ru/20241119/moldaviya-1984614540.html

молдавия

кишинев

бендеры

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в мире, молдавия, кишинев, бендеры, виталий игнатьев