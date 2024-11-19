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В ПМР обеспокоены возможной эскалацией отношений России и Запада - РИА Новости, 19.11.2024
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11:24 19.11.2024 (обновлено: 11:25 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/pmr-1984550448.html
В ПМР обеспокоены возможной эскалацией отношений России и Запада
В ПМР обеспокоены возможной эскалацией отношений России и Запада - РИА Новости, 19.11.2024
В ПМР обеспокоены возможной эскалацией отношений России и Запада
Возможная эскалация отношений РФ и Запада после разрешения применять дальнобойные ракеты по территории России у всех адекватных людей вызывает тревогу, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:24
2024-11-19T11:25
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ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Возможная эскалация отношений РФ и Запада после разрешения применять дальнобойные ракеты по территории России у всех адекватных людей вызывает тревогу, заявил РИА Новости во вторник депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. "У всех здравомыслящих и ответственных людей это разрешение на использование дальнобойных средств поражения не может не вызывать тревогу. Мы не знаем, какой будет ответ России на эти действия Запада, но то, что этот ответ будет, мы не сомневаемся. Последствия эскалации могут коснуться и соседей Украины, и это вызывает повышенную тревогу", - сказал Сафонов. Он считает, что решение уходящего президента США Байдена об ударах вглубь России - горькая пилюля для Дональда Трампа. Его хотят превратить из "реформатора века" в пожарного, который будет тушить в авральном порядке костёр возможной Третьей мировой войны. "Ракетный вопрос тут всего лишь средство отравить трамповское правление и заодно принести полноценную войну на российскую землю, самим оставаясь в стороне", - полагает политолог. По его словам, есть самые явные подстрекатели. Это англичане и французы в лице британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона: все последние дни они вертелись, как могли, лишь бы вовлечь в свой "танец" американцев. "Ясное дело, что они проявили себя, как наиболее последовательные враги Москвы, которая, по здравому размышлению, должна понизить уровень дипотношений с ними. Раз ты видишь, что "партнёр" - одержимый идиот, какой смысл держать посла в такой стране?" - отметил собеседник агентства. Он полагает, что с позиции здравого смысла действия европейской элиты напоминают самоубийственный курс. Люди, у которых мозги повёрнуты на гендерах и прочей чепухе, просто не могут действовать по-другому, сказал эксперт. "Они предпочитают сжечь в пламени войны весь мир, включая их собственные страны, только бы не дать человечеству жить по нормальным законам. Остановить их может только сила. Другого языка они не поймут", - подчеркнул Сафонов.
https://ria.ru/20241118/putin-1984364657.html
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россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, кир стармер
Россия, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, Кир Стармер
В ПМР обеспокоены возможной эскалацией отношений России и Запада

Политолог Сафонов: возможность эскалации отношений с Западом вызывает тревогу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30 ВС РФ
Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30 ВС РФ. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Возможная эскалация отношений РФ и Запада после разрешения применять дальнобойные ракеты по территории России у всех адекватных людей вызывает тревогу, заявил РИА Новости во вторник депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
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"У всех здравомыслящих и ответственных людей это разрешение на использование дальнобойных средств поражения не может не вызывать тревогу. Мы не знаем, какой будет ответ России на эти действия Запада, но то, что этот ответ будет, мы не сомневаемся. Последствия эскалации могут коснуться и соседей Украины, и это вызывает повышенную тревогу", - сказал Сафонов.
Он считает, что решение уходящего президента США Байдена об ударах вглубь России - горькая пилюля для Дональда Трампа. Его хотят превратить из "реформатора века" в пожарного, который будет тушить в авральном порядке костёр возможной Третьей мировой войны.
"Ракетный вопрос тут всего лишь средство отравить трамповское правление и заодно принести полноценную войну на российскую землю, самим оставаясь в стороне", - полагает политолог.
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По его словам, есть самые явные подстрекатели. Это англичане и французы в лице британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона: все последние дни они вертелись, как могли, лишь бы вовлечь в свой "танец" американцев.
"Ясное дело, что они проявили себя, как наиболее последовательные враги Москвы, которая, по здравому размышлению, должна понизить уровень дипотношений с ними. Раз ты видишь, что "партнёр" - одержимый идиот, какой смысл держать посла в такой стране?" - отметил собеседник агентства.
Он полагает, что с позиции здравого смысла действия европейской элиты напоминают самоубийственный курс. Люди, у которых мозги повёрнуты на гендерах и прочей чепухе, просто не могут действовать по-другому, сказал эксперт. "Они предпочитают сжечь в пламени войны весь мир, включая их собственные страны, только бы не дать человечеству жить по нормальным законам. Остановить их может только сила. Другого языка они не поймут", - подчеркнул Сафонов.
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РоссияСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампКир Стармер
 
 
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