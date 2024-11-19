https://ria.ru/20241119/peskov-1984631368.html

Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии

Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии - РИА Новости, 19.11.2024

Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии

Сотрудничество России и Индии в фармакологии развивается, Москве важен индийский опыт в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:22

2024-11-19T15:22

2024-11-19T15:22

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии в фармакологии развивается, Москве важен индийский опыт в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас появляется все больше возможностей для сотрудничества в области фармацевтики. Таким образом, опыт Индии в этой области и достижения Индии в области фармацевтики имеют для нас огромное значение", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984630874.html

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