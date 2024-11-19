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Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии - РИА Новости, 19.11.2024
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15:22 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/peskov-1984631368.html
Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии
Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии - РИА Новости, 19.11.2024
Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии
Сотрудничество России и Индии в фармакологии развивается, Москве важен индийский опыт в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:22
2024-11-19T15:22
индия
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москва
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии в фармакологии развивается, Москве важен индийский опыт в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У нас появляется все больше возможностей для сотрудничества в области фармацевтики. Таким образом, опыт Индии в этой области и достижения Индии в области фармацевтики имеют для нас огромное значение", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984630874.html
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индия, россия, москва, дмитрий песков, в мире
Индия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, В мире
Песков рассказал о сотрудничестве России и Индии в фармакологии

Песков заявил о развитии сотрудничества России и Индии в фармакологии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Индии в фармакологии развивается, Москве важен индийский опыт в этой сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас появляется все больше возможностей для сотрудничества в области фармацевтики. Таким образом, опыт Индии в этой области и достижения Индии в области фармацевтики имеют для нас огромное значение", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Песков: Россия готова делиться с Индией наработками в ядерных технологиях
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