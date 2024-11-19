https://ria.ru/20241119/peskov-1984630874.html

Песков: Россия готова делиться с Индией наработками в ядерных технологиях

Песков: Россия готова делиться с Индией наработками в ядерных технологиях - РИА Новости, 19.11.2024

Песков: Россия готова делиться с Индией наработками в ядерных технологиях

Россия готова делиться с Индией наработками в высокотехнологичных областях, в том числе в области ядерных технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:20

2024-11-19T15:20

2024-11-19T15:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия готова делиться с Индией наработками в высокотехнологичных областях, в том числе в области ядерных технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" отметил, что Россия является одним из мировых лидеров в области ядерных технологий. "Когда мы сотрудничаем с некоторыми странами, особенно с такими странами, как Индия, мы просто вносим свой вклад в создание новой отрасли экономики. Это очень сложный процесс, но мы рады поделиться своими знаниями в этой области с нашими индийскими друзьями", - сказал пресс-секретарь президента. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984630253.html

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