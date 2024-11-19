https://ria.ru/20241119/peskov-1984630253.html
Россия и Индия развивают отношения во всех сферах, заявил Песков
Россия и Индия развивают отношения во всех сферах, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Россия и Индия развивают отношения во всех сферах, заявил Песков
Россия и Индия развивают отношения во всех возможных сферах, торговые связи процветают, сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:18
2024-11-19T15:18
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Индия развивают отношения во всех возможных сферах, торговые связи процветают, сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "Мы сейчас развиваем наши отношения во всех возможных сферах. Я провел небольшое исследование, на самом деле объем торговли, объем торгово-экономического сотрудничества, действительно испытал взрывной рост. В 2022 году у нас было 35,3 миллиарда долларов, это довольно скромная цифра. Но затем последовал резкий рост, в 2023 году уже было 56,7, почти 56,8 миллиарда долларов. И в первой половине 2024 года - уже более 30 миллиардов. Так что я думаю, что мы преодолеем отметку в 60 миллиардов долларов в нашем объеме торговли в этом году", - сказал Песков. Он добавил, что Россия поставляет в Индию не только энергоресурсы, но также сотрудничает и в высокотехнологичных сферах.
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Россия и Индия развивают отношения во всех сферах, заявил Песков
Песков: РФ и Индия развивают отношения во всех сферах, торговые связи процветают
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия и Индия развивают отношения во всех возможных сферах, торговые связи процветают, сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
"Мы сейчас развиваем наши отношения во всех возможных сферах. Я провел небольшое исследование, на самом деле объем торговли, объем торгово-экономического сотрудничества, действительно испытал взрывной рост. В 2022 году у нас было 35,3 миллиарда долларов, это довольно скромная цифра. Но затем последовал резкий рост, в 2023 году уже было 56,7, почти 56,8 миллиарда долларов. И в первой половине 2024 года - уже более 30 миллиардов. Так что я думаю, что мы преодолеем отметку в 60 миллиардов долларов в нашем объеме торговли в этом году", - сказал Песков.
Он добавил, что Россия поставляет в Индию не только энергоресурсы, но также сотрудничает и в высокотехнологичных сферах.