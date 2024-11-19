https://ria.ru/20241119/peskov-1984627435.html

Россия и Индия разделяют общее видение глобальных процессов, заявил Кремль

Россия и Индия разделяют общее видение глобальных процессов, заявил Кремль - РИА Новости, 19.11.2024

Россия и Индия разделяют общее видение глобальных процессов, заявил Кремль

У России и Индии есть общее видение глобальных процессов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:10

2024-11-19T15:10

2024-11-19T15:10

индия

россия

дмитрий песков

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. У России и Индии есть общее видение глобальных процессов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия и Индия разделяют общее видение глобальных процессов", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Песков добавил, что у двух стран есть общий исторический бэкграунд. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html

индия

россия

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индия, россия, дмитрий песков, в мире