https://ria.ru/20241119/peskov-1984599514.html

Песков рассказал о вызовах для российских и индийских СМИ

Песков рассказал о вызовах для российских и индийских СМИ - РИА Новости, 19.11.2024

Песков рассказал о вызовах для российских и индийских СМИ

СМИ РФ и Индии сталкиваются с общим вызовом, молодежь предпочитает получать информацию в соцсетях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:05

2024-11-19T14:05

2024-11-19T14:05

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. СМИ РФ и Индии сталкиваются с общим вызовом, молодежь предпочитает получать информацию в соцсетях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Российские и индийские СМИ с большей долей вероятности сталкиваются с общим вызовом. Мы стали свидетелями существенного сдвига точки интереса аудитории СМИ, наших молодых поколений. Они сводят к минимуму чтение газет, печатных продукций, они сводят к минимуму просмотр телеэфиров... Молодые люди предпочитают быть поглощенными социальными сетями, а более старшему населению больше нравится телевидение. И мы видим ту же картину здесь в России, и это заставляет нас думать дважды, какие каналы использовать, чтобы передать им наши сообщения. И мы вынуждены быть эффективными, общаясь с разными поколениями в нашей стране", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Как он обратил внимание, в Индии функционируют более 20 тысяч газет. Песков отметил, что Россия и Индия должны обеспечить постоянный контакт работников СМИ обеих стран, чтобы понимать проблемы друг друга и обсуждать сферы взаимного интереса. Он также подчеркнул необходимость обращения к представителям каждого поколения в той медиасреде, которую они предпочитают, для объяснения сотрудничества России и Индии. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241119/peskov-1984589118.html

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россия, индия, дмитрий песков, в мире