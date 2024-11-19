Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении военных из КНДР в России
Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении военных КНДР в РФ Минобороны
Дмитрий Песков. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Вопрос якобы нахождения военных из КНДР на территории России является вопросом для российского военного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
"По поводу корейских военных на нашей территории, это скорее вопрос для наших военных, для нашей обороны, потому что мы стараемся не говорить о вопросах, напрямую связанных с военными", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой".
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".
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