https://ria.ru/20241119/peskov-1984593420.html

Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении военных из КНДР в России

Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении военных из КНДР в России - РИА Новости, 19.11.2024

Песков переадресовал вопрос о якобы нахождении военных из КНДР в России

Вопрос якобы нахождения военных из КНДР на территории России является вопросом для российского военного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:47

2024-11-19T13:47

2024-11-19T13:47

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Вопрос якобы нахождения военных из КНДР на территории России является вопросом для российского военного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "По поводу корейских военных на нашей территории, это скорее вопрос для наших военных, для нашей обороны, потому что мы стараемся не говорить о вопросах, напрямую связанных с военными", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Президент России Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело РФ и КНДР, только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие РФ и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, она назвала ажиотаж в Южной Корее из-за сообщений о якобы отправке военных из КНДР в РФ "вбросами и шумихой". Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Ранее Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, что Россия о таком "никого не просила", и в этом нет "никакой необходимости".

https://ria.ru/20241119/pentagon-1984500948.html

https://ria.ru/20241119/kreml-1984589661.html

https://ria.ru/20241118/kndr-1984316135.html

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россия, индия, южная корея, владимир путин, дмитрий песков, ольга скабеева, оон, в мире