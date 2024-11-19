https://ria.ru/20241119/peskov-1984587768.html

Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему

Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему - РИА Новости, 19.11.2024

Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты из США, Франции и других недружественных стран ежедневно направляют ему десятки звонков и... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:21

2024-11-19T13:21

2024-11-19T13:21

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россия

сша

дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты из США, Франции и других недружественных стран ежедневно направляют ему десятки звонков и вопросов. Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" рассказал, что в Москве нет ни одного аккредитованного индийского журналиста, который бы работал в столице. "У меня куча журналистов из Соединенных Штатов, Франции, Великобритании. Они звонят мне в офис по десять раз на дню. Они задают вопросы по десять раз на дню, каждый день, днем и ночью. Они пытаются подтвердить, переподтверждают различную информацию и все такое прочее. Но мы находимся с ними в постоянном контакте, потому что это наша работа. Мы к их услугам. И мы будем рады, если окажемся к вашим услугам. Потому что это наша работа", - сказал Песков. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20240902/putin-1969883821.html

https://ria.ru/20240610/putin-1951922506.html

франция

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, россия, сша, дмитрий песков, общество