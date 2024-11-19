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Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему - РИА Новости, 19.11.2024
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13:21 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/peskov-1984587768.html
Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему
Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему - РИА Новости, 19.11.2024
Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты из США, Франции и других недружественных стран ежедневно направляют ему десятки звонков и... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:21
2024-11-19T13:21
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сша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты из США, Франции и других недружественных стран ежедневно направляют ему десятки звонков и вопросов. Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" рассказал, что в Москве нет ни одного аккредитованного индийского журналиста, который бы работал в столице. "У меня куча журналистов из Соединенных Штатов, Франции, Великобритании. Они звонят мне в офис по десять раз на дню. Они задают вопросы по десять раз на дню, каждый день, днем и ночью. Они пытаются подтвердить, переподтверждают различную информацию и все такое прочее. Но мы находимся с ними в постоянном контакте, потому что это наша работа. Мы к их услугам. И мы будем рады, если окажемся к вашим услугам. Потому что это наша работа", - сказал Песков. Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20240902/putin-1969883821.html
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франция, россия, сша, дмитрий песков, общество
Франция, Россия, США, Дмитрий Песков, Общество
Песков заявил, что журналисты из недружественных стран ежедневно звонят ему

Песков: журналисты из США, Франции и других стран звонят ежедневно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналисты из США, Франции и других недружественных стран ежедневно направляют ему десятки звонков и вопросов.
Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" рассказал, что в Москве нет ни одного аккредитованного индийского журналиста, который бы работал в столице.
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"У меня куча журналистов из Соединенных Штатов, Франции, Великобритании. Они звонят мне в офис по десять раз на дню. Они задают вопросы по десять раз на дню, каждый день, днем и ночью. Они пытаются подтвердить, переподтверждают различную информацию и все такое прочее. Но мы находимся с ними в постоянном контакте, потому что это наша работа. Мы к их услугам. И мы будем рады, если окажемся к вашим услугам. Потому что это наша работа", - сказал Песков.
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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