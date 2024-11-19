https://ria.ru/20241119/peskov-1984586372.html
В Кремле оценили конкурентоспособность продукции российского ВПК
В Кремле оценили конкурентоспособность продукции российского ВПК - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле оценили конкурентоспособность продукции российского ВПК
Продукция российского ВПК очень конкурентоспособна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продолжающееся военное сотрудничестве... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:14
2024-11-19T13:14
2024-11-19T13:15
россия
индия
дмитрий песков
безопасность
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Продукция российского ВПК очень конкурентоспособна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продолжающееся военное сотрудничестве России и Индии. "Наше производство отличается высокой конкурентоспособностью", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984585439.html
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россия, индия, дмитрий песков, безопасность
Россия, Индия, Дмитрий Песков, Безопасность
В Кремле оценили конкурентоспособность продукции российского ВПК
Песков назвал продукцию российского ВПК очень конкурентоспособной