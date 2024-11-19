https://ria.ru/20241119/peskov-1984585439.html
Песков: Россия делает все, чтобы достичь целей СВО в ближайшее время
Песков: Россия делает все, чтобы достичь целей СВО в ближайшее время - РИА Новости, 19.11.2024
Песков: Россия делает все, чтобы достичь целей СВО в ближайшее время
Россия делает все, чтобы достичь целей специальной военной операции в самое ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:08
2024-11-19T13:08
2024-11-19T13:09
специальная военная операция на украине
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия делает все, чтобы достичь целей специальной военной операции в самое ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Вы знаете историю с разрешением администрации Вашингтона на использование высокоточных ракет большой дальности против нашей страны. Ракет, которые Вашингтон поставляет на Украину. Поэтому мы делаем все необходимое, чтобы достичь наших целей (специальной военной операции - ред.) как можно скорее", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вашингтон (штат), украина, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вашингтон (штат), Украина, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков: Россия делает все, чтобы достичь целей СВО в ближайшее время
Дмитрий Песков: Россия делает все, чтобы достичь целей СВО в ближайшее время