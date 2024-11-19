https://ria.ru/20241119/peskov-1984578707.html
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков
РФ и КНДР в соответствии с заключенным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве развивают сотрудничество во всех возможных областях, напомнил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:50
2024-11-19T12:50
2024-11-19T13:20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. РФ и КНДР в соответствии с заключенным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве развивают сотрудничество во всех возможных областях, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Согласно положениям упомянутого соглашения, мы полны решимости развивать наши двусторонние отношения с Кореей во всех возможных областях", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241118/ssha-1984461464.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, индия, кндр (северная корея), в мире
Россия, Дмитрий Песков, Индия, КНДР (Северная Корея), В мире
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков
Песков: Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех возможных сферах