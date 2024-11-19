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Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
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12:50 19.11.2024 (обновлено: 13:20 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/peskov-1984578707.html
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков
РФ и КНДР в соответствии с заключенным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве развивают сотрудничество во всех возможных областях, напомнил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:50
2024-11-19T13:20
россия
дмитрий песков
индия
кндр (северная корея)
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. РФ и КНДР в соответствии с заключенным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве развивают сотрудничество во всех возможных областях, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Согласно положениям упомянутого соглашения, мы полны решимости развивать наши двусторонние отношения с Кореей во всех возможных областях", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241118/ssha-1984461464.html
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россия, дмитрий песков, индия, кндр (северная корея), в мире
Россия, Дмитрий Песков, Индия, КНДР (Северная Корея), В мире
Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков

Песков: Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех возможных сферах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. РФ и КНДР в соответствии с заключенным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве развивают сотрудничество во всех возможных областях, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Согласно положениям упомянутого соглашения, мы полны решимости развивать наши двусторонние отношения с Кореей во всех возможных областях", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
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РоссияДмитрий ПесковИндияКНДР (Северная Корея)В мире
 
 
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