https://ria.ru/20241119/peskov-1984578707.html

Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков

Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

Россия и КНДР развивают сотрудничество во всех сферах, заявил Песков

РФ и КНДР в соответствии с заключенным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве развивают сотрудничество во всех возможных областях, напомнил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:50

2024-11-19T12:50

2024-11-19T13:20

россия

дмитрий песков

индия

кндр (северная корея)

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. РФ и КНДР в соответствии с заключенным Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве развивают сотрудничество во всех возможных областях, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Согласно положениям упомянутого соглашения, мы полны решимости развивать наши двусторонние отношения с Кореей во всех возможных областях", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241118/ssha-1984461464.html

россия

индия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, индия, кндр (северная корея), в мире