https://ria.ru/20241119/peskov-1984575765.html
Россия считает, что у БРИКС светлое будущее, заявил Песков
Россия считает, что у БРИКС светлое будущее, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Россия считает, что у БРИКС светлое будущее, заявил Песков
Россия считает потенциальное будущее саммита БРИКС очень светлым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:46
2024-11-19T12:46
2024-11-19T12:46
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия считает потенциальное будущее саммита БРИКС очень светлым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы действительно считаем потенциальное будущее БРИКС очень, очень светлым. И лучшим доказательством этого является большой интерес многих и многих десятков стран, которые обращаются к БРИКС с желанием стать частью процесса", - сообщил Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982269052.html
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россия, индия, дмитрий песков, брикс, в мире
Россия, Индия, Дмитрий Песков, БРИКС, В мире
Россия считает, что у БРИКС светлое будущее, заявил Песков
Песков: Россия считает потенциальное будущее саммита БРИКС очень светлым