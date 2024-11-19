https://ria.ru/20241119/peskov-1984574182.html

США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков

США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков

Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:38

2024-11-19T12:38

2024-11-19T12:55

сша

россия

москва

индия

в мире

дмитрий песков

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Каждая страна суверенна. Каждая страна делает то, что ей выгоднее... И каждая страна должна дружить и сотрудничать с теми, кого она считает нужным, не выполняя заказ третьей страны… И мы прекрасно знаем и понимаем, что Индия сталкивается с беспрецедентным давлением. Беспрецедентным, порой непростительным давлением со стороны Соединенных Штатов. Но сообща, я не сомневаюсь, мы избавимся от этого непростительного давления", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Он отметил, что США также пытаются диктовать индийским банкам их политику.Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.

https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html

https://ria.ru/20241112/neft-1983301971.html

сша

россия

москва

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, москва, индия, в мире, дмитрий песков