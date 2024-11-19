https://ria.ru/20241119/peskov-1984574182.html
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков
Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:38
2024-11-19T12:38
2024-11-19T12:55
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Каждая страна суверенна. Каждая страна делает то, что ей выгоднее... И каждая страна должна дружить и сотрудничать с теми, кого она считает нужным, не выполняя заказ третьей страны… И мы прекрасно знаем и понимаем, что Индия сталкивается с беспрецедентным давлением. Беспрецедентным, порой непростительным давлением со стороны Соединенных Штатов. Но сообща, я не сомневаюсь, мы избавимся от этого непростительного давления", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Он отметил, что США также пытаются диктовать индийским банкам их политику.Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, москва, индия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, Москва, Индия, В мире, Дмитрий Песков
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков
Песков назвал давление США на Индию из-за отношений с Россией беспрецедентным
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Каждая страна суверенна. Каждая страна делает то, что ей выгоднее... И каждая страна должна дружить и сотрудничать с теми, кого она считает нужным, не выполняя заказ третьей страны… И мы прекрасно знаем и понимаем, что Индия сталкивается с беспрецедентным давлением. Беспрецедентным, порой непростительным давлением со стороны Соединенных Штатов. Но сообща, я не сомневаюсь, мы избавимся от этого непростительного давления", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Он отметил, что США также пытаются диктовать индийским банкам их политику.
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.