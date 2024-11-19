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США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
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12:38 19.11.2024 (обновлено: 12:55 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/peskov-1984574182.html
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков
Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:38
2024-11-19T12:55
сша
россия
москва
индия
в мире
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Каждая страна суверенна. Каждая страна делает то, что ей выгоднее... И каждая страна должна дружить и сотрудничать с теми, кого она считает нужным, не выполняя заказ третьей страны… И мы прекрасно знаем и понимаем, что Индия сталкивается с беспрецедентным давлением. Беспрецедентным, порой непростительным давлением со стороны Соединенных Штатов. Но сообща, я не сомневаюсь, мы избавимся от этого непростительного давления", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".Он отметил, что США также пытаются диктовать индийским банкам их политику.Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241112/indiya-1983237894.html
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сша, россия, москва, индия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, Москва, Индия, В мире, Дмитрий Песков
США оказывают давление на Индию из-за отношений с Россией, заявил Песков

Песков назвал давление США на Индию из-за отношений с Россией беспрецедентным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Индия испытывает беспрецедентное давление со стороны США в контексте отношений с Россией, Москва уверена, что Нью-Дели от него избавится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Каждая страна суверенна. Каждая страна делает то, что ей выгоднее... И каждая страна должна дружить и сотрудничать с теми, кого она считает нужным, не выполняя заказ третьей страны… И мы прекрасно знаем и понимаем, что Индия сталкивается с беспрецедентным давлением. Беспрецедентным, порой непростительным давлением со стороны Соединенных Штатов. Но сообща, я не сомневаюсь, мы избавимся от этого непростительного давления", - сказал Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Россия рассматривает Индию как значимого партнера по логистике
12 ноября, 10:36
Он отметил, что США также пытаются диктовать индийским банкам их политику.
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
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12 ноября, 15:06
 
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