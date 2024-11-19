https://ria.ru/20241119/peskov-1984572129.html
Россия открыта к инициативам по решению конфликта на Украине, заявил Песков
Россия открыта к инициативам по решению конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Россия открыта к инициативам по решению конфликта на Украине, заявил Песков
Россия открыта любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:28
2024-11-19T12:28
2024-11-19T12:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия открыта любым инициативам по урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России" заявил, что Россия ценит усилия всех стран, которые хотят внести вклад в урегулирование конфликта на Украине."Россия открыта любым инициативам, которые смогут способствовать урегулированию (конфликта на Украине - ред.)", - сказал пресс-секретарь президента.Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
https://ria.ru/20241115/putin-1984053846.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, индия
Россия, Украина, В мире, Дмитрий Песков, Индия
Россия открыта к инициативам по решению конфликта на Украине, заявил Песков
Песков: Россия открыта к любым инициативам по решению конфликта на Украине