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СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
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11:48 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/peskov-1984559234.html
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков
Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:48
2024-11-19T11:48
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Военная операция продолжается (до достижения - ред.) поставленных целей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240924/svo-1974399495.html
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дмитрий песков
Дмитрий Песков
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков

Песков: спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО
Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона готовится к вылету в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Военная операция продолжается (до достижения - ред.) поставленных целей", - сказал Песков журналистам.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
В Кремле назвали условие завершения СВО
24 сентября, 12:08
 
Дмитрий Песков
 
 
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