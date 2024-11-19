https://ria.ru/20241119/peskov-1984559234.html
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков
Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:48
2024-11-19T11:48
2024-11-19T11:48
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция (СВО) будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Военная операция продолжается (до достижения - ред.) поставленных целей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240924/svo-1974399495.html
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дмитрий песков
СВО будет продолжаться до достижения поставленных целей, заявил Песков
Песков: спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей