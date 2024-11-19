https://ria.ru/20241119/peskov-1984556481.html
В Кремле прокомментировали указ о ядерном сдерживании
В Кремле прокомментировали указ о ядерном сдерживании - РИА Новости, 19.11.2024
В Кремле прокомментировали указ о ядерном сдерживании
Подписанный документ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как в РФ, так и за рубежом, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:43
2024-11-19T11:43
2024-11-19T11:43
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подписанный документ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как в РФ, так и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня был подписан очень важный указ президента об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован... Очень важный текст, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
В Кремле прокомментировали указ о ядерном сдерживании
Песков: документ о ядерном сдерживании должен стать объектом глубокого анализа
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подписанный документ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как в РФ, так и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня был подписан очень важный указ президента об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован... Очень важный текст, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом", - сказал Песков журналистам.