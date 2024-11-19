https://ria.ru/20241119/peskov-1984556481.html

В Кремле прокомментировали указ о ядерном сдерживании

В Кремле прокомментировали указ о ядерном сдерживании - РИА Новости, 19.11.2024

В Кремле прокомментировали указ о ядерном сдерживании

Подписанный документ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как в РФ, так и за рубежом, заявил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:43

2024-11-19T11:43

2024-11-19T11:43

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Подписанный документ об основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания должен стать объектом глубокого анализа как в РФ, так и за рубежом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня был подписан очень важный указ президента об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован... Очень важный текст, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий песков