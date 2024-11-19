https://ria.ru/20241119/peskov-1984555278.html

Россия всегда пыталась уменьшить ядерную угрозу, заявил Песков

Россия всегда пыталась уменьшить ядерную угрозу, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

Россия всегда пыталась уменьшить ядерную угрозу, заявил Песков

Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:39

2024-11-19T11:39

2024-11-19T11:49

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания."Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html

россия

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2024

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россия, дмитрий песков, владимир путин