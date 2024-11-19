https://ria.ru/20241119/peskov-1984555278.html
Россия всегда пыталась уменьшить ядерную угрозу, заявил Песков
Россия всегда пыталась уменьшить ядерную угрозу, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Россия всегда пыталась уменьшить ядерную угрозу, заявил Песков
Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:39
2024-11-19T11:39
2024-11-19T11:49
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия всегда занимала ответственную позицию и предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания."Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241119/sderzhivanie-1984545626.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Россия всегда пыталась уменьшить ядерную угрозу, заявил Песков
Песков: Россия всегда предпринимала меры для уменьшения ядерной угрозы