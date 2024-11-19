https://ria.ru/20241119/peskov-1984555171.html

В Кремле рассказали о политике России по ядерному оружию

В Кремле рассказали о политике России по ядерному оружию - РИА Новости, 19.11.2024

В Кремле рассказали о политике России по ядерному оружию

Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:38

2024-11-19T11:38

2024-11-19T11:47

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания."Почему это (подписание указа об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания - ред.) потребовалось? Нужно было привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой – это первое. Второе – Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайне вынужденной мерой", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, безопасность