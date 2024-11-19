https://ria.ru/20241119/peskov-1984554832.html

Запад развязал войну, заявил Песков

Запад развязал войну, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

Запад развязал войну, заявил Песков

Специальная военная операция продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:37

2024-11-19T11:37

2024-11-19T11:42

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков"Военная операция продолжается (до достижения - ред.) поставленных целей. Вы знаете, что (это - ред.) специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241118/svo-1984330905.html

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дмитрий песков, в мире