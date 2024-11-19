Рейтинг@Mail.ru
Запад развязал войну, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 19.11.2024 (обновлено: 11:42 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/peskov-1984554832.html
Запад развязал войну, заявил Песков
Запад развязал войну, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Запад развязал войну, заявил Песков
Специальная военная операция продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:37
2024-11-19T11:42
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:129:3169:1912_1920x0_80_0_0_42b422509375d6dce47acfde0ab8f766.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков"Военная операция продолжается (до достижения - ред.) поставленных целей. Вы знаете, что (это - ред.) специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241118/svo-1984330905.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944774739_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1cdcb949ca4053959f22d50cd48f40d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, в мире
Дмитрий Песков, В мире
Запад развязал войну, заявил Песков

Песков: СВО продолжается на фоне войны, развязанной Западом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Специальная военная операция продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
"Военная операция продолжается (до достижения - ред.) поставленных целей. Вы знаете, что (это - ред.) специальная военная операция против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, и сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны", - сказал Песков журналистам.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Картаполов: разрешение Киеву на удары вглубь России не повлияет на ход СВО
18 ноября, 09:35
 
Дмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала