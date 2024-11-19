Послы пятидесяти стран посетили спецпоказ выставки "Передвижники"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова на закрытом показе выставки "Передвижники" в Третьяковской галерее поблагодарила глав дипломатических миссий дружественных государств за внимание к российской культуре.
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ Министр культуры РФ Ольга Любимова на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
© Фото предоставлено пресс-службой Министерства культуры РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
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"Дорогие друзья, для нас это большая честь и радость видеть вас всех сегодня вместе. Эта замечательная традиция, когда министерство культуры собирает коллег из разных посольств дружественных стран в уникальных культурных пространствах, чтобы вместе порадоваться, встретиться и насладиться значимыми культурными проектами, насчитывает много десятков лет. Невероятно дорого и важно ваше отношение и внимание к российской культуре. Сегодня мы приветствуем вас в уникальном абсолютно новом пространстве Третьяковской галереи", - сказала глава ведомства.
Любимова встретилась более чем с десятком представителей иностранных государств, в том числе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым, чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Назихом Нагари, чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в Российской Федерации Мухаммедом Аль-Джабером и многими другими.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на закрытом показе выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на закрытом показе выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетители знакомятся с экспозицией на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
Посетители знакомятся с экспозицией на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетитель фотографируется на фоне картины Ивана Крамского "Неизвестная" на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
Посетитель фотографируется на фоне картины Ивана Крамского "Неизвестная" на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПосетители фотографируются возле портрета великого князя Константина Константиновича на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
Посетители фотографируются возле портрета великого князя Константина Константиновича на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
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Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес на закрытом показе выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
1 из 4
Посетители знакомятся с экспозицией на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
2 из 4
Посетитель фотографируется на фоне картины Ивана Крамского "Неизвестная" на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
3 из 4
Посетители фотографируются возле портрета великого князя Константина Константиновича на закрытом показе для глав дипломатических миссий дружественных государств выставки "Передвижники" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. "Передвижники" - центральный проект Третьяковской галереи 2024 года и крупнейший за последние 50 лет экспозиции, объединившей более 150 шедевров русских мастеров второй половины XIX в.
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Выставка "Передвижники" открылась в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве 30 октября. В нее вошло более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников. Экспозиция продлится до 6 апреля 2025 года.
Более 150 картин передвижников представили на выставке в Третьяковке
30 октября, 16:17