https://ria.ru/20241119/peredvizhniki-1984625640.html

Послы пятидесяти стран посетили спецпоказ выставки "Передвижники"

Послы пятидесяти стран посетили спецпоказ выставки "Передвижники" - РИА Новости, 19.11.2024

Послы пятидесяти стран посетили спецпоказ выставки "Передвижники"

Министр культуры РФ Ольга Любимова на закрытом показе выставки "Передвижники" в Третьяковской галерее поблагодарила глав дипломатических миссий дружественных... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:13

2024-11-19T15:13

2024-11-19T15:13

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова на закрытом показе выставки "Передвижники" в Третьяковской галерее поблагодарила глав дипломатических миссий дружественных государств за внимание к российской культуре."Дорогие друзья, для нас это большая честь и радость видеть вас всех сегодня вместе. Эта замечательная традиция, когда министерство культуры собирает коллег из разных посольств дружественных стран в уникальных культурных пространствах, чтобы вместе порадоваться, встретиться и насладиться значимыми культурными проектами, насчитывает много десятков лет. Невероятно дорого и важно ваше отношение и внимание к российской культуре. Сегодня мы приветствуем вас в уникальном абсолютно новом пространстве Третьяковской галереи", - сказала глава ведомства.Любимова встретилась более чем с десятком представителей иностранных государств, в том числе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в РФ Ботиржоном Асадовым, чрезвычайным и полномочным послом Египта в России Назихом Нагари, чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в Российской Федерации Мухаммедом Аль-Джабером и многими другими.Выставка "Передвижники" открылась в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве 30 октября. В нее вошло более 150 картин Ильи Репина, Василия Сурикова, Ивана Шишкина, Архипа Куинджи, Исаака Левитана и многих других русских художников. Экспозиция продлится до 6 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20241030/peredvizhniki-1980928841.html

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ольга любимова, третьяковская галерея, илья репин, россия, египет, оаэ, узбекистан