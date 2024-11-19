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В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий - РИА Новости, 19.11.2024
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09:05 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/pensiya-1984518529.html
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий - РИА Новости, 19.11.2024
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий
Справедливый размер пенсий в 2025 году должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, заявил глава Союза пенсионеров Московской области и депутат... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:05
2024-11-19T09:05
общество
московская область (подмосковье)
москва
мурманск
московская областная дума
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Справедливый размер пенсий в 2025 году должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, заявил глава Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин "Газете.Ru"."Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом", — рассказал политик.По его словам, таким образом жители Москвы, Мурманска и Краснодарского края могут рассчитывать на пенсию порядка 62,5 тысяч рублей, 33 тысячи рублей, и 30 тысяч рублей соответственно.Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей, что сделает ее справедливой.
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общество, московская область (подмосковье), москва, мурманск, московская областная дума
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Мурманск, Московская областная дума
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий

Депутат Никитин: пенсия должна составлять 40 процентов от средней зарплаты

© iStock.com / Atstock ProductionsРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Справедливый размер пенсий в 2025 году должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, заявил глава Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин "Газете.Ru".
«
"Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом", — рассказал политик.
По его словам, таким образом жители Москвы, Мурманска и Краснодарского края могут рассчитывать на пенсию порядка 62,5 тысяч рублей, 33 тысячи рублей, и 30 тысяч рублей соответственно.
Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей, что сделает ее справедливой.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваМурманскМосковская областная дума
 
 
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