https://ria.ru/20241119/pensiya-1984518529.html
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий - РИА Новости, 19.11.2024
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий
Справедливый размер пенсий в 2025 году должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, заявил глава Союза пенсионеров Московской области и депутат... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:05
2024-11-19T09:05
2024-11-19T09:05
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Справедливый размер пенсий в 2025 году должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, заявил глава Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин "Газете.Ru"."Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом", — рассказал политик.По его словам, таким образом жители Москвы, Мурманска и Краснодарского края могут рассчитывать на пенсию порядка 62,5 тысяч рублей, 33 тысячи рублей, и 30 тысяч рублей соответственно.Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей, что сделает ее справедливой.
https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, мурманск, московская областная дума
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Мурманск, Московская областная дума
В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий
Депутат Никитин: пенсия должна составлять 40 процентов от средней зарплаты