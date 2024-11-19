https://ria.ru/20241119/pensiya-1984518529.html

В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий

В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий - РИА Новости, 19.11.2024

В Союзе пенсионеров Московской области назвали справедливый размер пенсий

Справедливый размер пенсий в 2025 году должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, заявил глава Союза пенсионеров Московской области и депутат... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:05

2024-11-19T09:05

2024-11-19T09:05

общество

московская область (подмосковье)

москва

мурманск

московская областная дума

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Справедливый размер пенсий в 2025 году должен составлять 40 процентов от средней зарплаты, заявил глава Союза пенсионеров Московской области и депутат Мособлдумы Анатолий Никитин "Газете.Ru"."Справедливый размер пенсии — это достаточный для того, чтобы человек мог покрывать как базовые потребности в питании, одежде и жилье, участвовать в культурной и социальной жизни, путешествовать, заниматься любимым делом", — рассказал политик.По его словам, таким образом жители Москвы, Мурманска и Краснодарского края могут рассчитывать на пенсию порядка 62,5 тысяч рублей, 33 тысячи рублей, и 30 тысяч рублей соответственно.Депутат также предложил установить минимальный размер пенсии в 35 тысяч рублей, что сделает ее справедливой.

https://ria.ru/20241115/pensiya-1983864633.html

московская область (подмосковье)

москва

мурманск

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общество, московская область (подмосковье), москва, мурманск, московская областная дума