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Президента Парагвая выписали из больницы - РИА Новости, 19.11.2024
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15:32 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/paragvay-1984634604.html
Президента Парагвая выписали из больницы
Президента Парагвая выписали из больницы - РИА Новости, 19.11.2024
Президента Парагвая выписали из больницы
Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди в ходе саммита G20, выписан из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщил офис президента РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:32
2024-11-19T15:32
в мире
парагвай
рио-де-жанейро (город)
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди в ходе саммита G20, выписан из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщил офис президента в социальной сети X. Ранее парагвайская газета Última Hora сообщала, что президент Сантьяго Пенья почувствовал боль в области сердца и покинул саммит G20 на скорой помощи. "После тщательного обследования... и отдыха президент Сантьяго Пенья был выписан из больницы", - говорится в публикации офиса президента. Отмечается, что президент готовится возобновить свое участие в саммите G20.
https://ria.ru/20241119/paragvay-1984509706.html
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в мире, парагвай, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, саммит g20
В мире, Парагвай, Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, Саммит G20
Президента Парагвая выписали из больницы

Главу Парагвая, госпитализированного во время саммита G20, выписали из больницы

© AP Photo / Jorge SaenzПрезидент Парагвая Сантьяго Пенья
Президент Парагвая Сантьяго Пенья - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Jorge Saenz
Президент Парагвая Сантьяго Пенья. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди в ходе саммита G20, выписан из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщил офис президента в социальной сети X.
Ранее парагвайская газета Última Hora сообщала, что президент Сантьяго Пенья почувствовал боль в области сердца и покинул саммит G20 на скорой помощи.
"После тщательного обследования... и отдыха президент Сантьяго Пенья был выписан из больницы", - говорится в публикации офиса президента.
Отмечается, что президент готовится возобновить свое участие в саммите G20.
Города мира. Асунсьон - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая
Вчера, 06:47
 
В миреПарагвайРио-де-Жанейро (город)Большая двадцаткаСаммит G20
 
 
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