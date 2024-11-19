https://ria.ru/20241119/paragvay-1984634604.html

Президента Парагвая выписали из больницы

Президента Парагвая выписали из больницы - РИА Новости, 19.11.2024

Президента Парагвая выписали из больницы

Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди в ходе саммита G20, выписан из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщил офис президента РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:32

2024-11-19T15:32

2024-11-19T15:32

в мире

парагвай

рио-де-жанейро (город)

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди в ходе саммита G20, выписан из больницы в бразильском Рио-де-Жанейро, сообщил офис президента в социальной сети X. Ранее парагвайская газета Última Hora сообщала, что президент Сантьяго Пенья почувствовал боль в области сердца и покинул саммит G20 на скорой помощи. "После тщательного обследования... и отдыха президент Сантьяго Пенья был выписан из больницы", - говорится в публикации офиса президента. Отмечается, что президент готовится возобновить свое участие в саммите G20.

https://ria.ru/20241119/paragvay-1984509706.html

парагвай

рио-де-жанейро (город)

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Дарья Буймова

в мире, парагвай, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, саммит g20