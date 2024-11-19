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Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая - РИА Новости, 19.11.2024
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06:47 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/paragvay-1984509706.html
Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая
Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая - РИА Новости, 19.11.2024
Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая
Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди, чувствует себя хорошо, сообщил вице-президент страны Педро Альяна. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:47
2024-11-19T06:47
в мире
парагвай
большая двадцатка
саммит g20
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди, чувствует себя хорошо, сообщил вице-президент страны Педро Альяна. "Я поговорил с президентом, который находится в больнице в Рио-де-Жанейро после небольшого недомогания. Он чувствует себя хорошо и ждёт результатов анализов", - написал он в соцсети X. Ранее в понедельник лидер Парагвая покинул саммит G20 в карете скорой помощи, он пожаловался на боли в области сердца. Электрокардиограмма, сделанная президенту в здании проводившегося саммита, показала аномалию, сообщила газета Última Hora.
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в мире, парагвай, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Парагвай, Большая двадцатка, Саммит G20
Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая

Госпитализированный с болью в груди президент Парагвая чувствует себя лучше

© Fotolia / mtrommerФлаг Парагвая
Флаг Парагвая - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Fotolia / mtrommer
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди, чувствует себя хорошо, сообщил вице-президент страны Педро Альяна.
"Я поговорил с президентом, который находится в больнице в Рио-де-Жанейро после небольшого недомогания. Он чувствует себя хорошо и ждёт результатов анализов", - написал он в соцсети X.
Ранее в понедельник лидер Парагвая покинул саммит G20 в карете скорой помощи, он пожаловался на боли в области сердца.
Электрокардиограмма, сделанная президенту в здании проводившегося саммита, показала аномалию, сообщила газета Última Hora.
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Президент Парагвая, участвовавший в саммите G20, доставлен в больницу
03:50
 
В миреПарагвайБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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