https://ria.ru/20241119/paragvay-1984509706.html

Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая

Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая - РИА Новости, 19.11.2024

Вице-президент сообщил о состоянии госпитализированного президента Парагвая

Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди, чувствует себя хорошо, сообщил вице-президент страны Педро Альяна. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:47

2024-11-19T06:47

2024-11-19T06:47

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидер Парагвая Сантьяго Пенья, госпитализированный с болью в груди, чувствует себя хорошо, сообщил вице-президент страны Педро Альяна. "Я поговорил с президентом, который находится в больнице в Рио-де-Жанейро после небольшого недомогания. Он чувствует себя хорошо и ждёт результатов анализов", - написал он в соцсети X. Ранее в понедельник лидер Парагвая покинул саммит G20 в карете скорой помощи, он пожаловался на боли в области сердца. Электрокардиограмма, сделанная президенту в здании проводившегося саммита, показала аномалию, сообщила газета Última Hora.

https://ria.ru/20241119/paragvay-1984499256.html

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в мире, парагвай, большая двадцатка, саммит g20