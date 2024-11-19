https://ria.ru/20241119/ozempik-1984706001.html

Правительство разрешило "ПСК Фарма" выпускать аналог "Оземпика"

Правительство разрешило "ПСК Фарма" выпускать аналог "Оземпика" - РИА Новости, 19.11.2024

Правительство разрешило "ПСК Фарма" выпускать аналог "Оземпика"

Правительство разрешило компании "ПСК Фарма" выпускать аналог средства от диабета "Оземпик", производимого датской компанией Novo Nordisk, соответствующее... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:27

2024-11-19T20:27

2024-11-19T23:07

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство разрешило компании "ПСК Фарма" выпускать аналог средства от диабета "Оземпик", производимого датской компанией Novo Nordisk, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.Уточняется, что такое решение принято в соответствии со статьей 1360 Гражданского кодекса в связи с крайней необходимостью для охраны жизни и здоровья населения. В правительстве подчеркнули, что при использовании патентов не потребуется дополнительное согласие компании "Ново Нордиск А/С".Генеральный директор "ПСК Фарма" Евгения Шапиро уточнила РИА Новости, что речь идет про препарат "Инсудайв"."Наши производственные мощности позволяют удовлетворить потребность российского рынка в данном препарате. Говорить о доле преждевременно, мы видим, что необходимость в инъекционном семаглутиде непрерывно растет, потому что он является современным стандартом терапии сахарного диабета 2 типа. Объем выпуска лекарства будет зависеть от уровня спроса", — сказала глава компании.В июле Минздрав России зарегистрировал российский аналог препарата "Оземпик" под названием "Инсудайв", он применяется при сахарном диабете. Он будет выпускаться в виде раствора для подкожного введения.В декабре прошлого года правительство России разрешило отечественным компаниям "Герофарм" и "Промомед" по 31 декабря 2024 года выпускать аналоги "Оземпика" без согласия зарубежного правообладателя.Росздравнадзор в конце марта 2023 года сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании-производителя "Оземпика" (действующее вещество семаглутид), о планируемом прекращении поставок на территорию России. В конце июня "Герофарм" получил разрешение на клинические исследования аналога "Оземпика". В начале октября "Семавик" был зарегистрирован в России.

https://ria.ru/20241017/ozempik-1978443302.html

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