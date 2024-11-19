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Основы госполитики ядерного сдерживания могут уточняться
Основы госполитики ядерного сдерживания могут уточняться - РИА Новости, 19.11.2024
Основы госполитики ядерного сдерживания могут уточняться
Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, соответствующий указ президента России... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:53
2024-11-19T14:53
2024-11-19T14:53
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Настоящие основы могут уточняться в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Основы госполитики ядерного сдерживания могут уточняться
Основы госполитики ядерного сдерживания могут уточняться ввиду разных факторов