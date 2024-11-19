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Массированное пересечение российской границы требует ядерного сдерживания
Массированное пересечение российской границы требует ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024
Массированное пересечение российской границы требует ядерного сдерживания
Данные о массированном взлете средств воздушно-космического нападения, пересечении границы России - одно из условий, определяющих применение ядерного оружия,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:52
2024-11-19T14:52
2024-11-19T14:52
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Данные о массированном взлете средств воздушно-космического нападения, пересечении границы России - одно из условий, определяющих применение ядерного оружия, следует из указа президента России Владимира Путина. "Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия, являются:.. поступление достоверной информации о массированном старте (взлете) средств воздушно-космического нападения (самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и пересечении ими государственной границы Российской Федерации", - говорится в документе "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Массированное пересечение российской границы требует ядерного сдерживания
Массированное пересечение российской границы требует применения ядерного оружия