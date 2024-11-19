https://ria.ru/20241119/oruzhie-1984611663.html

Действия по изоляции врагом части России требуют ядерного сдерживания

Действия по изоляции врагом части России требуют ядерного сдерживания - РИА Новости, 19.11.2024

Действия по изоляции врагом части России требуют ядерного сдерживания

Действия по изоляции потенциальным противником части РФ числится среди основных военных опасностей, для нейтрализации которых может осуществляться ядерное... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:36

2024-11-19T14:36

2024-11-19T14:36

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Действия по изоляции потенциальным противником части РФ числится среди основных военных опасностей, для нейтрализации которых может осуществляться ядерное сдерживание, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

россия

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безопасность, россия, владимир путин