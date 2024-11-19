Действия по изоляции врагом части России требуют ядерного сдерживания
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Действия по изоляции потенциальным противником части РФ числится среди основных военных опасностей, для нейтрализации которых может осуществляться ядерное сдерживание, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Основными военными опасностями, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы Российской Федерации (угрозы агрессии) и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, являются... действия потенциального противника, направленные на изоляцию части территории Российской Федерации, в том числе на блокирование доступа к жизненно важным транспортным коммуникациям", - говорится в документе.
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