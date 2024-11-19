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Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил - РИА Новости, 19.11.2024
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14:32 19.11.2024
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Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил
Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил - РИА Новости, 19.11.2024
Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил
Госполитика РФ по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:32
2024-11-19T14:32
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госполитика РФ по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта - недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил

Госполитика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госполитика РФ по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта - недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях", - говорится в документе.
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