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Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил

Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил - РИА Новости, 19.11.2024

Политика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала сил

Госполитика РФ по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне, соответствующий указ... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:32

2024-11-19T14:32

2024-11-19T14:32

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госполитика РФ по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне, соответствующий указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников, а в случае возникновения военного конфликта - недопущение эскалации военных действий и их прекращение на приемлемых для Российской Федерации и (или) ее союзников условиях", - говорится в документе.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, безопасность