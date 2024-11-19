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В ботаническом саду МГУ расцвела самая черная в мире орхидея
В ботаническом саду МГУ расцвела самая черная в мире орхидея - РИА Новости, 19.11.2024
В ботаническом саду МГУ расцвела самая черная в мире орхидея
Самая черная в мире из природных орхидей – "орхидея-паук" расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:18
2024-11-19T14:18
2024-11-19T14:18
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Самая черная в мире из природных орхидей – "орхидея-паук" расцвела в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. "Самая черная в мире из природных орхидей прямо сейчас цветет в тропиках "Аптекарского огорода" - спешите любоваться уникальным зрелищем... Крошечная максиллярия шункеана (Maxillaria schunkeana) также известна как "орхидея-паук", - говорится в сообщении. В ботсаду отметили, что черной она названа лишь условно – орхидеи не вырабатывают соответствующий пигмент, речь идет об "эффектном единении красных и пурпурных антоцианов". "Гибридизаторы упорствуют и доводят цветки до максимальной "черноты" - готичные орхидеи чрезвычайно популярны по всему свету", - добавили в "Аптекарском огороде".
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москва, россия, мгу имени м. в. ломоносова
Москва, Россия, МГУ имени М. В. Ломоносова
В ботаническом саду МГУ расцвела самая черная в мире орхидея
В Москве в ботсаду МГУ "Аптекарский огород" расцвела самая черная в мире орхидея