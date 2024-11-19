https://ria.ru/20241119/orenburzhe-1984688699.html

Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье

Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье - РИА Новости, 19.11.2024

Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье

В Орске готовы первые 30 жилых помещений в новом микрорайоне "Звездный" для пострадавших от паводка, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:53

2024-11-19T18:53

2024-11-19T18:53

оренбургская область

оренбургская область

орск

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Орске готовы первые 30 жилых помещений в новом микрорайоне "Звездный" для пострадавших от паводка, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале. Подготовлены 10 индивидуальных домов и 20 секций в дуплексах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 264 жилых помещения. "Более 220 объектов уже забронированы орчанами и оформляются в собственность по свидетельствам, полученным за утрату жилья. Газовые сети в микрорайоне проведены, специалисты уже подключают дома. Продолжаются работы по прокладке электросетей, водоснабжения и канализации", – написал Паслер. Губернатор поручил региональному Минстрою держать на контроле все вопросы, связанные со строительством нового жилья в Орске, в том числе многоквартирные дома. "Первый многоквартирный дом на 384 квартиры строится на улице Пацаева. К осени 2025 года он должен быть сдан", – добавил Паслер. По поручению губернатора каждую неделю ход работ на площадке жилого комплекса "Звездный" лично проверяет вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин. "Необходимо наращивать темпы выполнения работ с учетом обеспечения их надлежащего качества. Строительство нового микрорайона находится на особом контроле губернатора Дениса Паслера, надзорных органов и Минстроя России", – подчеркнул Александр Полухин, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Глава ведомства поставил задачу застройщику усилить темп внешних строительных работ – кладку стен, монтаж кровель, установку оконных и дверных конструкций и последующее подключение домов к газу: внутренние работы должны выполняться в обогреваемых помещениях.

https://ria.ru/20241118/orenburzhe-1984441129.html

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оренбургская область, орск, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье