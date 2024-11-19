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Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье - РИА Новости, 19.11.2024
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Оренбургская область
 
18:53 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/orenburzhe-1984688699.html
Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье
Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье - РИА Новости, 19.11.2024
Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье
В Орске готовы первые 30 жилых помещений в новом микрорайоне "Звездный" для пострадавших от паводка, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:53
2024-11-19T18:53
оренбургская область
оренбургская область
орск
денис паслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Орске готовы первые 30 жилых помещений в новом микрорайоне "Звездный" для пострадавших от паводка, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале. Подготовлены 10 индивидуальных домов и 20 секций в дуплексах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 264 жилых помещения. "Более 220 объектов уже забронированы орчанами и оформляются в собственность по свидетельствам, полученным за утрату жилья. Газовые сети в микрорайоне проведены, специалисты уже подключают дома. Продолжаются работы по прокладке электросетей, водоснабжения и канализации", – написал Паслер. Губернатор поручил региональному Минстрою держать на контроле все вопросы, связанные со строительством нового жилья в Орске, в том числе многоквартирные дома. "Первый многоквартирный дом на 384 квартиры строится на улице Пацаева. К осени 2025 года он должен быть сдан", – добавил Паслер. По поручению губернатора каждую неделю ход работ на площадке жилого комплекса "Звездный" лично проверяет вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин. "Необходимо наращивать темпы выполнения работ с учетом обеспечения их надлежащего качества. Строительство нового микрорайона находится на особом контроле губернатора Дениса Паслера, надзорных органов и Минстроя России", – подчеркнул Александр Полухин, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Глава ведомства поставил задачу застройщику усилить темп внешних строительных работ – кладку стен, монтаж кровель, установку оконных и дверных конструкций и последующее подключение домов к газу: внутренние работы должны выполняться в обогреваемых помещениях.
https://ria.ru/20241118/orenburzhe-1984441129.html
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оренбургская область, орск, денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье
Оренбургская область, Оренбургская область, Орск, Денис Паслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Жилье

Первые 30 жилых помещений для пострадавших от паводка готовы в Оренбуржье

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Орске готовы первые 30 жилых помещений в новом микрорайоне "Звездный" для пострадавших от паводка, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.
Подготовлены 10 индивидуальных домов и 20 секций в дуплексах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 264 жилых помещения.
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"Более 220 объектов уже забронированы орчанами и оформляются в собственность по свидетельствам, полученным за утрату жилья. Газовые сети в микрорайоне проведены, специалисты уже подключают дома. Продолжаются работы по прокладке электросетей, водоснабжения и канализации", – написал Паслер.
Губернатор поручил региональному Минстрою держать на контроле все вопросы, связанные со строительством нового жилья в Орске, в том числе многоквартирные дома.
"Первый многоквартирный дом на 384 квартиры строится на улице Пацаева. К осени 2025 года он должен быть сдан", – добавил Паслер.
По поручению губернатора каждую неделю ход работ на площадке жилого комплекса "Звездный" лично проверяет вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин.
"Необходимо наращивать темпы выполнения работ с учетом обеспечения их надлежащего качества. Строительство нового микрорайона находится на особом контроле губернатора Дениса Паслера, надзорных органов и Минстроя России", – подчеркнул Александр Полухин, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Глава ведомства поставил задачу застройщику усилить темп внешних строительных работ – кладку стен, монтаж кровель, установку оконных и дверных конструкций и последующее подключение домов к газу: внутренние работы должны выполняться в обогреваемых помещениях.
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Оренбургская областьОренбургская областьОрскДенис ПаслерМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Жилье
 
 
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