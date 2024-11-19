https://ria.ru/20241119/operatsiya-1984701625.html
Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона
Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона - РИА Новости, 19.11.2024
Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона
В больнице подмосковного Видного прооперировали девушку, которая сломала нос из-за мобильного телефона, сообщил Минздрав Московской области. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:06
2024-11-19T20:06
2024-11-19T20:27
видное
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В больнице подмосковного Видного прооперировали девушку, которая сломала нос из-за мобильного телефона, сообщил Минздрав Московской области.Девушка получила травму, когда уснула, пролистывая ленту новостей. В результате гаджет выскользнул у нее из руки и упал на переносицу. Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков."Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении. Через десять дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат", — рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.Как сообщается в публикации, девушку уже выписали из больницы. Она сообщила, что намерена отказаться от использования смартфона перед сном.
https://ria.ru/20241016/medpomosch-1978301704.html
https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html
видное
московская область (подмосковье)
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видное, московская область (подмосковье)
Видное, Московская область (Подмосковье)
Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона
В Видном прооперировали девушку, сломавшую нос мобильным телефоном