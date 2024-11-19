https://ria.ru/20241119/operatsiya-1984701625.html

Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона

Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона - РИА Новости, 19.11.2024

Девушке пришлось сделать пластическую операцию из-за мобильного телефона

В больнице подмосковного Видного прооперировали девушку, которая сломала нос из-за мобильного телефона, сообщил Минздрав Московской области. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:06

2024-11-19T20:06

2024-11-19T20:27

видное

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984704666_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9e83428f93127a484126b104344585fe.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В больнице подмосковного Видного прооперировали девушку, которая сломала нос из-за мобильного телефона, сообщил Минздрав Московской области.Девушка получила травму, когда уснула, пролистывая ленту новостей. В результате гаджет выскользнул у нее из руки и упал на переносицу. Проведенная диагностика выявила перелом костей носа со смещением отломков."Под местным обезболиванием мы провели хирургическое вправление смещенных отломков скелета носа и зафиксировали их в правильном положении. Через десять дней после травмы был отмечен прекрасный косметический результат", — рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.Как сообщается в публикации, девушку уже выписали из больницы. Она сообщила, что намерена отказаться от использования смартфона перед сном.

https://ria.ru/20241016/medpomosch-1978301704.html

https://ria.ru/20240910/moshennichestvo-1971938663.html

видное

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видное, московская область (подмосковье)