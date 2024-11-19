https://ria.ru/20241119/opasnost-1984718738.html
В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 19.11.2024
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Брянске, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:13
2024-11-19T23:13
2024-11-19T23:13
специальная военная операция на украине
брянск
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Брянске, сообщили в правительстве региона. "Внимание! Отбой ракетной опасности!" - говорится в Telegram-канале властей Брянской области.
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брянск, брянская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Россия, Украина
В Брянской области отменили ракетную опасность
Власти Брянской области отменили ракетную опасность