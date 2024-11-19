https://ria.ru/20241119/opasnost-1984716560.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.11.2024
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, запущена система оповещения, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:37
2024-11-19T22:37
2024-11-19T22:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, запущена система оповещения, сообщили в правительстве региона."Внимание! На территории Брянска! Ракетная опасность! <…> Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам", – говорится в Telegram-канале региональных властей.Жителям, которые находятся на улице или в автотранспорте, власти рекомендовали отправиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.
https://ria.ru/20241119/dron-1984713687.html
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брянск, брянская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Россия, Украина
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность, запущена система оповещения