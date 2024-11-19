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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:38
2024-11-19T20:38
2024-11-19T20:39
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
воронежская область
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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александр гусев (губернатор), воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА